Роналдиньо: ни на минуту не сомневаюсь в успехе Аргентины. Месси уничтожит Францию

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо рассказал о том, чего ждет от финала от чемпионата мира.

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Напомним, в финале чемпионата мира встретятся сборные Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря. В игре за третье место сыграют Марокко и Хорватия.



Лионель Месси провел на ЧМ-2022 6 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ранее 35-летний нападающий ни разу не становился победителем чемпионата мира. "Уверен ли я в успехе Аргентины? Не сомневаюсь ни на минуту. Месси уничтожит Францию. Счет будет в пользу аргентинцев, они выиграют Кубок мира. Что, если победит Франция? Нет, я же болею против них", - цитирует Роналдиньо "РГ" Напомним, в финале чемпионата мира встретятся сборные Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря. В игре за третье место сыграют Марокко и Хорватия.Лионель Месси провел на ЧМ-2022 6 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ранее 35-летний нападающий ни разу не становился победителем чемпионата мира.