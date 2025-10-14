Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Тренер сборной России: если поедем на ЧМ в Америку, то побороться за выход из группы мы сможем

Тренер сборной России Виктор Онопко заявил, что национальная команда способна показать хороший результат на чемпионате мира 2026 года, если будет допущена к участию.
Фото: Global Look Press
"Согласен ли я с футболистами, которые уверены в выходе в финальные стадии чемпионатов мира и Европы? Да. Смотрим другие сборные, тех, с кем играем, и я уверен: если завтра поедем в Америку, мы там не будем мальчиками для битья. Побороться за выход из группы мы сможем", - сказал Онопко "Матч ТВ".

В феврале 2022 года сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА.

Чемпионат мира 2026 пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 национальных команд.

10 октября Россия провела товарищеский матч против команды Ирана в Волгограде. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. 14 октября сборная России сыграет против Боливии на "ВТБ Арене".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится