Главные
Читаемые
Комментируемые
"У меня вообще никаких желаний не бывает". Черчесов - о работе в Европе
1
Семак раскритиковал судейство в российском футболе
10
В "Зените" рассказали о состоянии здоровья Жерсона
3
В РФС верят в возвращение российских команд на международную арену до конца года
48
Кержаков назвал самого сильного российского нападающего
2
Матчи
24
Сегодня (10)
Завтра (5)
Вчера (9)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Эстония
19:00
Молдова
Не начат
Португалия
21:45
Венгрия
Не начат
Испания
21:45
Болгария
Не начат
Латвия
21:45
Англия
Не начат
Ирландия
21:45
Армения
Не начат
Италия
21:45
Израиль
Не начат
Турция
21:45
Грузия
Не начат
Андорра
21:45
Сербия
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия
19:00
Новая Зеландия
Не начат
Россия
20:00
Боливия
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Украина
2 - 1
2
1
Азербайджан
Завершен
Словакия
2 - 0
2
0
Люксембург
Завершен
Словения
0 - 0
0
0
Швейцария
Завершен
Северная Македония
1 - 1
1
1
Казахстан
Завершен
Исландия
2 - 2
2
2
Франция
Завершен
Швеция
0 - 1
0
1
Косово
Завершен
Уэльс
2 - 4
2
4
Бельгия
Завершен
Северная Ирландия
0 - 1
0
1
Германия
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория
2 - 1
2
1
Лихтенштейн
Завершен
Кубок России
Новости
Енисей
14:30
Уфа
Не начат
Родина
17:00
Челябинск
Не начат
Чайка
18:00
КАМАЗ
Не начат
Шинник
18:00
Нефтехимик
Не начат
Арсенал Тула
19:30
Сокол
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Тренер сборной России: если поедем на ЧМ в Америку, то побороться за выход из группы мы сможем
Сегодня, 15:33
Тренер
сборной России
Виктор Онопко заявил, что национальная команда способна показать хороший результат на чемпионате мира 2026 года, если будет допущена к участию.
Фото: Global Look Press
"Согласен ли я с футболистами, которые уверены в выходе в финальные стадии чемпионатов мира и Европы? Да. Смотрим другие сборные, тех, с кем играем, и я уверен: если завтра поедем в Америку, мы там не будем мальчиками для битья. Побороться за выход из группы мы сможем", - сказал Онопко
"Матч ТВ"
.
В феврале 2022 года
сборная России
была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА.
Чемпионат мира 2026 пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 национальных команд.
10 октября Россия провела товарищеский матч против команды Ирана в Волгограде. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. 14 октября сборная России сыграет против Боливии на "ВТБ Арене".
Виктор Онопко
Сборная России
Опубликовал:
Данил Пелих
