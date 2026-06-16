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Точилин назвал фаворита чемпионата мира

Бывший российский футболист Александр Точилин выделил сборную, которая, по его мнению, является главным претендентом на победу в чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Также Точилин поделился мнением о том, как на ЧМ-2026 выступила бы сборная России.

"Исходя из нынешнего регламента, сборная России точно вышла бы из группы, если бы выступала.

Фаворитом остаётся Испания, несмотря на ничью в первой игре", — отметил Точилин в беседе с Metaratings.

Впервые в истории на групповом этапе мирового первенства играют не 32, а 48 команд. В следующий раунд выйдут не только победители и серебряные призёры групп, но и 8 лучших сборных с третьих мест квартетов. Плей-офф на этот раз также расширенный: он начнётся не с 1/8-й, а с 1/16 финала.

В первом туре ЧМ-2026 сборная Испании сыграла вничью 0:0 с национальной командой Кабо-Верде.

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