Черышев - о сборной Англии: это команда, которая будет бороться за медали

Rusfootball.info оценил матч Англия – Хорватия и высказался о других встречах ЧМ-2026. Известный российский тренер Дмитрий Черышев в интервьюоценил матч Англия – Хорватия и высказался о других встречах ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

- Ваши впечатления от заключительных матчей первого тура?



- Все ждали, что Португалия "разорвет" Конго. Но при ближайшем рассмотрении у конголезцев очень приличный состав с игроками из солидных европейских клубов. На поверку увидели и великолепную дисциплину африканцев. Португальцы хорошо водили мяч, но коллективных действий в завершающей стадии я не увидел. Ничья абсолютно по делу.



У хорватов немножечко устаревший коллектив, но очень сыгранный. Однако, у Англии собран состав, который будет бороться за медали. Здесь тоже все в итоге вышло по уму. Болел за узбеков с колумбийцами и должен этот матч занести им в актив. Старались, забили великолепный гол, но опыт соперников несопоставим.



- Чего ждать от начала второго тура по мотивам увиденного в первом?



- С учетом уже имеющегося представления Чехия все же должна минимально обыграть ЮАР, за счет стандартов. Швейцария очень понравилась с Катаром, но тогда не повезло, а сейчас должна одолеть Боснию. Переживаю за моего доброго знакомого Лопетеги, но его Катару с уже потерявший очки Канадой будет очень тяжело. Мексике ощутит сопротивление очень дисциплинированной, структурированной и быстрой Южной Кореей – склоняюсь к ничьей.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info