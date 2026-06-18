Черышев - о сборной Англии: это команда, которая будет бороться за медали

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Официально: нападающий "Сочи" перешел в "Крылья Советов"
1
"Локомотив" объявил состав на летние сборы
1
Экс-защитник "Спартака" подписал контракт с "Крыльями Советов"
"Локомотив" объявил об уходе нападающего
4
Галактионов отреагировал на сообщения о возможном уходе из "Локомотива"
Главные новости
Матчи
12
Скрыть
Сегодня (4)
Завтра (3)
Вчера (5)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Гана
1 - 0
1
0
Панама
Завершен
Узбекистан
1 - 3
1
3
Колумбия
Завершен
Чехия
19:00
ЮАР
Не начат
Швейцария
22:00
Босния и Герцеговина
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Ирак
1 - 4
1
4
Норвегия
Завершен
Аргентина
3 - 0
3
0
Алжир
Завершен
Австрия
3 - 1
3
1
Иордания
Завершен
Португалия
1 - 1
1
1
ДР Конго
Завершен
Англия
4 - 2
4
2
Хорватия
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Канада
01:00
Катар
Не начат
Мексика
04:00
Южная Корея
Не начат
США
22:00
Австралия
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Черышев - о сборной Англии: это команда, которая будет бороться за медали
Сегодня, 15:41
Известный российский тренер Дмитрий
Черышев
в интервью
Rusfootball.info
оценил матч Англия – Хорватия и высказался о других встречах ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
- Ваши впечатления от заключительных матчей первого тура?
- Все ждали, что Португалия "разорвет" Конго. Но при ближайшем рассмотрении у конголезцев очень приличный состав с игроками из солидных европейских клубов. На поверку увидели и великолепную дисциплину африканцев. Португальцы хорошо водили мяч, но коллективных действий в завершающей стадии я не увидел. Ничья абсолютно по делу.
У хорватов немножечко устаревший коллектив, но очень сыгранный. Однако, у Англии собран состав, который будет бороться за медали. Здесь тоже все в итоге вышло по уму. Болел за узбеков с колумбийцами и должен этот матч занести им в актив. Старались, забили великолепный гол, но опыт соперников несопоставим.
- Чего ждать от начала второго тура по мотивам увиденного в первом?
- С учетом уже имеющегося представления Чехия все же должна минимально обыграть ЮАР, за счет стандартов. Швейцария очень понравилась с Катаром, но тогда не повезло, а сейчас должна одолеть Боснию. Переживаю за моего доброго знакомого Лопетеги, но его Катару с уже потерявший очки Канадой будет очень тяжело. Мексике ощутит сопротивление очень дисциплинированной, структурированной и быстрой Южной Кореей – склоняюсь к ничьей.
Михаил Пукшанский,
Rusfootball.info
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Дмитрий Черышев
Сборная Португалии
Сборная ДР Конго
Сборная Англии
Сборная Хорватии
Автор:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0