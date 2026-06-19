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"Неблагодарные, невежественные". Сестра Роналду обратилась к игрокам сборной Португалии

Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, эмоционально отреагировала на обсуждение капитана сборной Португалии после матча чемпионата мира 2026 года против ДР Конго.
Фото: ФИФА
После ничьей с ДР Конго (1:1) 41-летний Роналду подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов. В частности, игру португальца разбирали бывшие звёзды мирового футбола Тьерри Анри и Златан Ибрагимович, которые были несогласны с некоторыми решениями Роналду по ходу игры.

- Уважение? У игроков сборной его нет даже к своей семье, не говоря уже о человеке, которому не нужно ничего никому доказывать и который там только из любви к делу. Неблагодарные, невежественные, - написала Авейру в соцсетях.

Напомним, что в стартовом матче турнира Роналду провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

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