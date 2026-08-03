Чеферин попытается склонить главу "ПСЖ" к бойкоту турнира ФИФА - источник

Президент УЕФА Александер Чеферин может обсудить с главой Ассоциации европейских клубов Нассером Аль-Хелаифи бойкот клубного чемпионата мира 2029 года.

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Как пишет talkSPORT, встреча руководителей запланирована на 12 августа и пройдет во время матча за Суперкубок УЕФА. Чеферин намерен заручиться поддержкой президента "ПСЖ", чтобы европейские клубы отказались от участия в турнире, пока ФИФА возглавляет Джанни Инфантино.



Кроме того, как утверждает источник, глава УЕФА продолжает добиваться ухода Инфантино с поста президента ФИФА.