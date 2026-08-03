"Послушайте, от политики нужно уходить". Тихонов обратился к болельщикам "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

- Послушайте, от политики нужно уходить. Всё-таки это спорт, это футбол. В данный момент " Спартаку " нужен нападающий. Они заплатят ему любые деньги, дадут зарплату. Для него это счастье - перейти в "Спартак", играющую команду. Он знает, что такое российский футбол, - сказал Тихонов на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

По его мнению, красно-белым сейчас важнее решить спортивную задачу и усилить линию атаки.Ранее фанаты "Спартака" выступили против подписания албанца.В СМИ сообщили, что "Спартак" близок к завершению трансфера Даку из "Рубина". По информации прессы, стороны уже согласовали условия личного контракта.