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"Послушайте, от политики нужно уходить". Тихонов обратился к болельщикам "Спартака"

Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов не считает, что политические взгляды должны влиять на возможный переход Мирлинда Даку в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, красно-белым сейчас важнее решить спортивную задачу и усилить линию атаки.

- Послушайте, от политики нужно уходить. Всё-таки это спорт, это футбол. В данный момент "Спартаку" нужен нападающий. Они заплатят ему любые деньги, дадут зарплату. Для него это счастье - перейти в "Спартак", играющую команду. Он знает, что такое российский футбол, - сказал Тихонов на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Ранее фанаты "Спартака" выступили против подписания албанца.

В СМИ сообщили, что "Спартак" близок к завершению трансфера Даку из "Рубина". По информации прессы, стороны уже согласовали условия личного контракта.

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