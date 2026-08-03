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Возинья подписал контракт с новым клубом

Чилийский "Коло-Коло" объявил о переходе голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи.
Фото: Getty Images
О подписании опытного вратаря клуб сообщил в своих социальных сетях. Официально срок соглашения не раскрывается, однако, по данным прессы, контракт рассчитан до конца этого года.

На чемпионате мира-2026 вратарь помог сборной Кабо-Верде выйти в 1/16 финала, где команда лишь в дополнительное время уступила Аргентине (2:3). По итогам турнира Возинью включили в символическую сборную мирового первенства.

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