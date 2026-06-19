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Защитник "Зенита" Нино высказался о предстоящем матче Бразилии с Гаити

Нино считает, что сборную Бразилии ждёт непростой матч против Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник "Зенита" отметил, что статус фаворита не гарантирует бразильцам лёгкой победы.

- Не думаю, что будет легкая игра, даже несмотря на то, что Бразилия - фаворит. Желаю Бразилии одержать победу, которая будет очень важна для выхода из группы, - приводит слова Нино "Матч ТВ".

Перед второй встречей на турнире бразильская команда имеет в активе одно очко. В стартовом туре подопечные Карло Анчелотти разошлись миром со сборной Марокко - 1:1.

Матч между Бразилией и Гаити состоится 20 июня. Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.

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