Защитник "Зенита" Нино высказался о предстоящем матче Бразилии с Гаити

Нино считает, что сборную Бразилии ждёт непростой матч против Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФК "Зенит"





- Не думаю, что будет легкая игра, даже несмотря на то, что Бразилия - фаворит. Желаю Бразилии одержать победу, которая будет очень важна для выхода из группы, - приводит слова Нино "Матч ТВ"

Перед второй встречей на турнире бразильская команда имеет в активе одно очко. В стартовом туре подопечные Карло Анчелотти разошлись миром со сборной Марокко - 1:1.



Матч между Бразилией и Гаити состоится 20 июня. Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени. Защитник " Зенита " отметил, что статус фаворита не гарантирует бразильцам лёгкой победы.Перед второй встречей на турнире бразильская команда имеет в активе одно очко. В стартовом туре подопечные Карло Анчелотти разошлись миром со сборной Марокко - 1:1.Матч между Бразилией и Гаити состоится 20 июня. Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.