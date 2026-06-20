Аленичев объяснил, почему считает Месси сильнее Роналду

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"Спорт-Экспресс" . - Месси индивидуально сильнее Роналду - тем более последний утерял скорость, один из своих главных козырей, - приводит позицию Аленичева

Он признался, что считает аргентинца более сильным футболистом в индивидуальном плане.Также специалист отметил, что аргентинский форвард способен самостоятельно создавать и завершать голевые моменты.В стартовом туре чемпионата мира 2026 года Месси оформил хет-трик и помог сборной Аргентины разгромить Алжир со счётом 3:0. Португалия, в свою очередь, начала турнир с ничьей против ДР Конго - 1:1.