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Аленичев объяснил, почему считает Месси сильнее Роналду

Дмитрий Аленичев высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Фото: ФИФА
Он признался, что считает аргентинца более сильным футболистом в индивидуальном плане.

- Месси индивидуально сильнее Роналду - тем более последний утерял скорость, один из своих главных козырей, - приводит позицию Аленичева "Спорт-Экспресс".

Также специалист отметил, что аргентинский форвард способен самостоятельно создавать и завершать голевые моменты.

В стартовом туре чемпионата мира 2026 года Месси оформил хет-трик и помог сборной Аргентины разгромить Алжир со счётом 3:0. Португалия, в свою очередь, начала турнир с ничьей против ДР Конго - 1:1.

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