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Назван лучший игрок матча Бразилия - Гаити

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Гаити.
Фото: ФИФА
Встреча завершилась со счётом 3:0. Винисиус внёс весомый вклад в успех пентакампеонов. Нападающий отметился результативной передачей на Матеуса Кунью, открывшего счёт в матче, а в концовке первого тайма сам поразил ворота соперника, установив окончательный результат встречи.

Благодаря этой победе сборная Бразилии набрала четыре очка после двух туров группового этапа и улучшила свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

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