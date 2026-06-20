Назван лучший игрок матча Бразилия - Гаити

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Гаити.

Фото: ФИФА

Встреча завершилась со счётом 3:0. Винисиус внёс весомый вклад в успех пентакампеонов. Нападающий отметился результативной передачей на Матеуса Кунью, открывшего счёт в матче, а в концовке первого тайма сам поразил ворота соперника, установив окончательный результат встречи.



Благодаря этой победе сборная Бразилии набрала четыре очка после двух туров группового этапа и улучшила свои шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.