Турция сенсационно проиграла Парагваю и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Турции во втором туре группового этапа чемпионата мира проиграла команде Парагвая со счётом 0:1.

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Единственный гол в матче ещё на 2-й минуте забил полузащитник Матиас Галарса Фонда. Весь второй тайм парагвайцы играли в меньшинстве после удаления Мигеля Альмирона на 45+3-й минуте, но турки всё равно не сумели отыграться.



В первом матче Турция проиграла Австралии 0:2. С 0 очком подопечные Винченцо Монтеллы занимают последнее место в группе D, не имея шансов подняться выше из-за того, что теперь на чемпионате мира при равенстве очков у двух и более команд первым критерием для определения лидера являются очные встречи.



Поскольку турки проиграли и австралийцам (2-е место, 3 очка), и парагвайцам (3-е место, 3 очка), то даже в случае победы над сборной США (1-е место, 6 очков) в последнем туре команда не обойдёт американцев математически, а других оппонентов — из-за поражений в личных встречах. Заключительные матчи в группе D Турция — США и Парагвай — Австралия состоятся 26 июня, начало — в 05:00 мск.