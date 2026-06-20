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Неймар будет включён в заявку Бразилии на матч с Шотландией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что нападающий команды Неймар будет готов принять участие в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Шотландией.
Фото: Getty Images
Игры с Марокко (1:1) и Гаити (3:0) форвард пропустил из-за травм.

"Неймар завтра будет тренироваться индивидуально, а затем, в понедельник, будет с командой готов к игре против Шотландии", — передаёт слова Анчелотти Globo.

Сборная Бразилии с 4 очками лидирует в таблице группы C чемпионата мира. Вторую строчку с таким же количеством баллов занимает Марокко, на третьем месте с 3 баллами располагается Шотландия, а замыкает квартет сборная Гаити (0 очков), лишившаяся шансов на выход в плей-офф.

В заключительном туре групповой стадии Марокко сыграет с Гаити, а Шотландия — с Бразилией. Оба матча пройдут 25 июня, начало — в 01:00 мск.

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