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Чалханоглу обратился к народу Турции после вылета сборной с чемпионата мира

Полузащитник и капитан сборной Турции Хакан Чалханоглу выступил с обращением к народу страны после вылета команды с мирового первенства.
Фото: Getty Images
Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 турки проиграли Парагваю (0:1) и лишились шансов подняться даже на третье место в квартете D.

"Я приношу извинения всему нашему народу. У нас молодая команда. Впереди ещё много турниров.

Возможно, это мой последний турнир, но я прошу поддерживать наших молодых игроков", — передаёт слова Чалханоглу TRT Spor.

Сборная Турции не сможет обойти команды Австралии (2-е место, 3 очка) или Парагвая (3-е место, 3 очка) даже в случае победы над США (1-е место, 6 очков) в последнем туре из-за того, что теперь при равенстве очков у двух и более команд критерием определения лидера является не лучшая разница забитых и пропущенных мячей, а личные встречи.

Заключительные матчи ЧМ-2026 в группе D Турция — США и Парагвай — Австралия состоятся 26 июня и начнутся одновременно — в 05:00 мск.

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