Алжир одержал волевую победу в матче с Иорданией

Сборная Алжира обыграла команду Иордании в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 со счётом 2:1.

Фото: Reuters

Счёт в матче на 36-й минуте открыл полузащитник иорданской команды Низар Аль-Рашдан. Алжирцы сумели отыграться лишь во втором тайме усилиями нападающего Надира Бенбуали (69'). На 82-й минуте ещё один форвард Алжира Амин Гуири забил второй мяч своей команды, который принёс ей победу.



Алжир набрал 3 очка и расположился на 3-м месте группы J, Иордания с 0 баллов замыкает квартет — команда не имеет шансов на выход в плей-офф.



В заключительном туре в группе J Иордания сыграет с Аргентиной (1-е место, 6 очков), Алжир померится силами с Австрией (2-е место, 3 очка). Оба матча пройдут 28 июня и начнутся в 05:00 мск.