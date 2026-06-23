Гришин сравнил игру в атаке норвежца Холанда и португальца Роналду

Фото: Sky Sports

"Холанд просто машина. Это форвард таранного типа, который не чурается черновой работы. Отрабатывает до конца, отбирает мячи, играет на команду. Это не Роналду, который стоит и ждёт передачи. Холанд сам зарабатывает свои моменты.