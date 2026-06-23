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Гришин сравнил игру в атаке норвежца Холанда и португальца Роналду

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сравнил стиль игры нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда и форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
Фото: Sky Sports
По мнению Гришина, Холанд является классическим тараном, но не боится и черновой работы.

"Холанд просто машина. Это форвард таранного типа, который не чурается черновой работы. Отрабатывает до конца, отбирает мячи, играет на команду. Это не Роналду, который стоит и ждёт передачи. Холанд сам зарабатывает свои моменты.

Этого игрока надо на руках носить. Он будет дальше забивать и ставить рекорды в сборной Норвегии", — отметил Гришин в беседе с "Матч ТВ".

Холанд за два матча группового этапа ЧМ-2026 забил 4 мяча, Роналду в первом туре с ДР Конго (1:1) результативными действиями не отметился. Сегодня, 23 июня, Норвегия обыграла Сенегал со счётом 3:2 и обеспечила себе выход в 1/16 финала мирового первенства.

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