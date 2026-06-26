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Павлюченко сделал прогноз на матч Франция - Норвегия

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко не ждёт закрытого футбола в матче Франции и Норвегии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По мнению экс-нападающего, обе команды будут искать счастье у чужих ворот, однако более высокий класс французских футболистов должен сыграть решающую роль.

- Игра получится результативной. Может быть 3:2 или 2:1, исполнители в атаке есть у обеих сборных. Норвежцы будут биться, но французы за счёт класса должны переиграть их, - приводит слова Павлюченко "Ставка ТВ".

Встреча состоится 26 июня в рамках заключительного тура группового этапа мирового первенства. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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