Павлюченко сделал прогноз на матч Франция - Норвегия

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- Игра получится результативной. Может быть 3:2 или 2:1, исполнители в атаке есть у обеих сборных. Норвежцы будут биться, но французы за счёт класса должны переиграть их, - приводит слова Павлюченко "Ставка ТВ"

По мнению экс-нападающего, обе команды будут искать счастье у чужих ворот, однако более высокий класс французских футболистов должен сыграть решающую роль.Встреча состоится 26 июня в рамках заключительного тура группового этапа мирового первенства. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.