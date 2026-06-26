Генич назвал самого неудобного соперника для Португалии на ЧМ-2026

Константин Генич усомнился, что возможный матч с Ганой станет для сборной Португалии лёгким испытанием на чемпионате мира 2026 года.



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- Португалия попадает на Гану. Если Португалия будет играть с Ганой, если так всё и срастётся, это будет трындец для Португалии, - заявил Генич в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

По мнению комментатора, если команды встретятся в плей-офф, португальцам придётся столкнуться с серьёзными трудностями.После двух туров группового этапа команда Роберто Мартинеса набрала четыре очка и располагается на второй строчке в группе. Впереди у португальцев заключительная встреча группы с лидирующей Колумбией, которая состоится 28 июня.