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Генич назвал самого неудобного соперника для Португалии на ЧМ-2026

Константин Генич усомнился, что возможный матч с Ганой станет для сборной Португалии лёгким испытанием на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению комментатора, если команды встретятся в плей-офф, португальцам придётся столкнуться с серьёзными трудностями.

- Португалия попадает на Гану. Если Португалия будет играть с Ганой, если так всё и срастётся, это будет трындец для Португалии, - заявил Генич в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

После двух туров группового этапа команда Роберто Мартинеса набрала четыре очка и располагается на второй строчке в группе. Впереди у португальцев заключительная встреча группы с лидирующей Колумбией, которая состоится 28 июня.

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