Германия уступила Парагваю в серии пенальти и вылетела с ЧМ-2026

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира - 2026 уже на стадии 1/16 финала.

Фото: ФИФА

Бундестим уступила Парагваю в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам основного и дополнительного времени.



Первыми отличились южноамериканцы: на 42-й минуте Хулио Энсисо вывел свою команду вперёд. После перерыва Кай Хаверц восстановил равновесие, отправив мяч в сетку на 55-й минуте. В оставшееся время победителя выявить не удалось.



В первом дополнительном тайме Германия была близка к победе, однако на 102-й минуте гол Джонатана Та не был засчитан. После просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот. В серии пенальти точнее оказались футболисты Парагвая - 4:3.