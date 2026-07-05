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Первый тайм матча Бразилия - Норвегия завершился без голов

Первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Норвегии завершился без забитых мячей.
Фото: ФИФА
Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Наиболее реальный шанс открыть счет был у бразильцев уже на 14-й минуте, однако Бруно Гимарайнс не сумел реализовать пенальти.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится с сильнейшей командой пары Мексика - Англия.

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