Первый тайм матча Бразилия - Норвегия завершился без голов

Первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Норвегии завершился без забитых мячей.



Фото: ФИФА

Команды ушли на перерыв при счете 0:0.



Наиболее реальный шанс открыть счет был у бразильцев уже на 14-й минуте, однако Бруно Гимарайнс не сумел реализовать пенальти.



Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится с сильнейшей командой пары Мексика - Англия.