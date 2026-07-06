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Григорян высказался о скандальном решении ФИФА по Балогуну

Александр Григорян считает несправедливым решение ФИФА, позволившее Фоларину Балогуну избежать дисквалификации на матч плей-офф ЧМ-2026 с Бельгией.
Фото: ФИФА
Тренер обратил внимание, что после объявления решения в СМИ появилась информация о просьбе администрации Дональда Трампа пересмотреть наказание. Позже президент США публично поблагодарил ФИФА за принятое решение.

- Это решение – лоббирование, потому что США – хозяева чемпионата мира. Моя реакция негативная. В том эпизоде он мог нанести тяжелейшую травму сопернику. Тот фол был не случайным, а умышленным, - передает слова Григоряна "Матч ТВ".

Балогун получил красную карточку во встрече с Боснией и Герцеговиной, однако позже ФИФА приостановила действие автоматической дисквалификации. Благодаря этому американский нападающий сможет помочь своей сборной в игре с Бельгией, где команды разыграют путевку в четвертьфинал мундиаля.

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