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Назван лучший игрок матча Португалия - Испания

Родри получил индивидуальную награду после победы Испании над Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Полузащитник был признан лучшим игроком встречи, несмотря на отсутствие результативных действий.

Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря позднему голу Микеля Мерино. Хавбек отличился на 90+1-й минуте и вывел команду Луиса де ла Фуэнте в четвертьфинал.

Следующим соперником сборной Испании станет победитель матча США - Бельгия.

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