Назван лучший игрок матча Португалия - Испания

Родри получил индивидуальную награду после победы Испании над Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

Полузащитник был признан лучшим игроком встречи, несмотря на отсутствие результативных действий.



Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря позднему голу Микеля Мерино. Хавбек отличился на 90+1-й минуте и вывел команду Луиса де ла Фуэнте в четвертьфинал.



Следующим соперником сборной Испании станет победитель матча США - Бельгия.