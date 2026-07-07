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Трамп: если Бельгия нас обыграет, я скажу, что всё было подтасовано

Дональд Трамп высказался о предстоящем матче сборной США против Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Президент США заявил, что в случае победы бельгийцев назовет результат "подтасованным", сравнив его с выборами 2020 года.

- Если Бельгия нас обыграет, я скажу, что всё было подтасовано, как были подтасованы выборы 2020 года. Если Бельгия нас обыграет, она сможет по-настоящему этим гордиться, - передаёт слова президента CTV News.

Встреча США - Бельгия пройдет ночью 7 июля. Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет с Испанией.

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