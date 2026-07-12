Колосков оценил победу Кордобы в премии "Герои РПЛ"

Вячеслав Колосков не удивился итогам премии "Герои РПЛ", по итогам которой лучшим футболистом сезона-2025/26 был признан нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.



Фото: ФК "Краснодар"





- Кордоба заслуженно стал лучшим футболистом сезона второй год подряд. Всё логично, для меня это не новость. Это сильнейший футболист нашего чемпионата. Других кандидатур не было, - цитирует Колоскова Metaratings.ru

В завершившемся чемпионате России 33-летний Кордоба провел 28 матчей, забил 17 мячей и отдал пять голевых передач. Его команда финишировала второй в таблице РПЛ. Почетный президент РФС заявил, что считает выбор лауреата абсолютно закономерным.В завершившемся чемпионате России 33-летний Кордоба провел 28 матчей, забил 17 мячей и отдал пять голевых передач. Его команда финишировала второй в таблице РПЛ.