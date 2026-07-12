ФИФА назвала лучшего игрока матча Норвегия - Англия

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Норвегии.

Фото: ФИФА

Награду футболист получил после победы своей команды со счётом 2:1 в дополнительное время. Именно Беллингем стал главным героем встречи, забив два мяча.



Благодаря этой победе английская сборная вышла в полуфинал мирового первенства. Следующим соперником команды станет победитель противостояния между Аргентиной и Швейцарией.