Перед голом Англии мяч коснулся телевизионного кабеля, но судья засчитал взятие ворот

Первый гол сборной Англии в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Норвегии нужно было отменить из-за эпизода с телевизионным кабелем над полем.

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Перед результативной атакой англичан голкипер норвежцев выбил мяч от ворот, после чего тот задел кабель, изменил траекторию и оказался у Эллиота Андерсона. Уже в продолжении атаки Джуд Беллингем сравнял счёт.



Футболисты сборной Норвегии обращали внимание арбитра Клемана Тюрпена на случившееся, однако француз не остановил игру и засчитал взятие ворот.



Бывший арбитр ФИФА Марк Клаттенбург в эфире Fox Sports отметил, что по правилам после касания мяча любого постороннего объекта судья обязан остановить игру и возобновить её спорным мячом.