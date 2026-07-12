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"Дичь какая-то". Генич отреагировал на решение заменить Холанда в четвертьфинале ЧМ-2026

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на замену нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в четвертьфинальном матче чемпионата мира - 2026 против Англии.
Фото: ФИФА
- Как можно Холанда заменить в такой ситуации?! Или он сам себя заменил? Дичь какая-то, - написал Генич в своём телеграм-канале.

Холанд покинул поле на 106-й минуте встречи. Вместо него в игру вошёл Йёрген Странн Ларсен.

На данный момент в дополнительное время сборная Англии обыгрывает Норвегию со счётом 2:1.

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