"Дичь какая-то". Генич отреагировал на решение заменить Холанда в четвертьфинале ЧМ-2026

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на замену нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в четвертьфинальном матче чемпионата мира - 2026 против Англии.

Фото: ФИФА

- Как можно Холанда заменить в такой ситуации?! Или он сам себя заменил? Дичь какая-то, - написал Генич в своём телеграм-канале.



Холанд покинул поле на 106-й минуте встречи. Вместо него в игру вошёл Йёрген Странн Ларсен.



На данный момент в дополнительное время сборная Англии обыгрывает Норвегию со счётом 2:1.