Стали известны стартовые составы на матч Аргентина - Швейцария

Заключительный четвертьфинальный матч чемпионата мира - 2026 между сборными Аргентины и Швейцарии стартует уже через час.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами на встречу.



Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Мартинес, Тальяфико, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Альварес, Месси.



Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ридер, Соу, Ндой, Эмболо.



Победитель этого противостояния станет соперником сборной Англии в полуфинале чемпионата мира - 2026.