Беллингем повторил достижение Линекера на чемпионатах мира и Европы

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем продолжает переписывать личную статистику на крупных международных турнирах.

Фото: ФИФА

Дубль в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Норвегии (2:1) позволил хавбеку выйти на отметку в 12 результативных действий на чемпионатах мира и Европы.



Теперь в активе Беллингема девять забитых мячей и три голевые передачи. По этому показателю он сравнялся с легендарным нападающим сборной Англии Гари Линекером.



Среди английских футболистов с 1996 года больше результативных действий на чемпионатах мира и Европы имеют лишь двое - Гарри Кейн, набравший 25 очков по системе "гол+пас", и Дэвид Бекхэм, на счету которого 14.