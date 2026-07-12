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Беллингем повторил достижение Линекера на чемпионатах мира и Европы

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем продолжает переписывать личную статистику на крупных международных турнирах.
Фото: ФИФА
Дубль в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Норвегии (2:1) позволил хавбеку выйти на отметку в 12 результативных действий на чемпионатах мира и Европы.

Теперь в активе Беллингема девять забитых мячей и три голевые передачи. По этому показателю он сравнялся с легендарным нападающим сборной Англии Гари Линекером.

Среди английских футболистов с 1996 года больше результативных действий на чемпионатах мира и Европы имеют лишь двое - Гарри Кейн, набравший 25 очков по системе "гол+пас", и Дэвид Бекхэм, на счету которого 14.

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