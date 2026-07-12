Только три игрока забили на ЧМ-2026 больше Беллингема

Джуд Беллингем стал главным героем сборной Англии в четвертьфинальной встрече ЧМ-2026 с Норвегией.

Фото: ФИФА

Полузащитник оформил дубль, а его второй гол позволил англичанам выйти вперёд в дополнительное время - 2:1.



Теперь в активе Беллингема шесть забитых мячей на текущем мундиале. По этому показателю он догнал своего партнёра по сборной Гарри Кейна и делит с ним четвёртую строчку в гонке бомбардиров.



Выше находятся только три футболиста. Лионель Месси и Килиан Мбаппе отличились по восемь раз, а Эрлинг Холанд забил семь голов.