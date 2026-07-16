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Назван лучший игрок полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира - 2026 против Англии.
Фото: ФИФА
Аргентинцы одержали волевую победу со счётом 2:1 и завоевали путёвку в финал турнира.

39-летний форвард внёс ключевой вклад в успех своей команды, записав на свой счёт две голевые передачи. После его пасов отличились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, который принёс Аргентине победу на 90+3-й минуте.

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