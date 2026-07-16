Аргентина повторила историческое достижение Бразилии

Сборная Аргентины повторила историческое достижение Бразилии по числу выходов в финал чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

После победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 команда Лионеля Скалони в седьмой раз в своей истории пробилась в решающий матч мирового первенства.



Ранее аргентинцы играли в финалах мундиалей в 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 и 2022 годах. Три из этих финалов завершились завоеванием титула - в 1978, 1986 и 2022 годах.



По количеству финалов Аргентина теперь делит второе место с Бразилией, которая также семь раз доходила до решающей стадии турнира и пять раз становилась чемпионом мира. Лидером по этому показателю остаётся Германия, на счету которой восемь финалов и четыре победы.