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Аргентина повторила историческое достижение Бразилии

Сборная Аргентины повторила историческое достижение Бразилии по числу выходов в финал чемпионатов мира.
Фото: ФИФА
После победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 команда Лионеля Скалони в седьмой раз в своей истории пробилась в решающий матч мирового первенства.

Ранее аргентинцы играли в финалах мундиалей в 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 и 2022 годах. Три из этих финалов завершились завоеванием титула - в 1978, 1986 и 2022 годах.

По количеству финалов Аргентина теперь делит второе место с Бразилией, которая также семь раз доходила до решающей стадии турнира и пять раз становилась чемпионом мира. Лидером по этому показателю остаётся Германия, на счету которой восемь финалов и четыре победы.

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