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"Мы опустошены". Кейн объяснил поражение Англии от сборной Аргентины

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Форвард признался, что команда тяжело переживает упущенную возможность выйти в финал.

- Мы опустошены - и игроки, и тренерский штаб, и болельщики. Большую часть матча мы действовали хорошо. Но после того как повели в счёте 1:0, стали слишком сильно прижиматься к своим воротам, а на таком уровне этого недостаточно. Мы проделали огромную работу, чтобы оказаться здесь. Ребята отдали все силы, поэтому так проиграть очень тяжело, - цитирует Кейна пресс-служба ФИФА.

Теперь сборная Англии сыграет с Францией в матче за третье место.

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