"Мы опустошены". Кейн объяснил поражение Англии от сборной Аргентины

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Мы опустошены - и игроки, и тренерский штаб, и болельщики. Большую часть матча мы действовали хорошо. Но после того как повели в счёте 1:0, стали слишком сильно прижиматься к своим воротам, а на таком уровне этого недостаточно. Мы проделали огромную работу, чтобы оказаться здесь. Ребята отдали все силы, поэтому так проиграть очень тяжело, - цитирует Кейна пресс-служба ФИФА.

Форвард признался, что команда тяжело переживает упущенную возможность выйти в финал.Теперь сборная Англии сыграет с Францией в матче за третье место.