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Селюк оценил шансы Месси выиграть "Золотой мяч"
Сегодня, 04:16
Дмитрий Селюк считает, что Лионель Месси сохраняет хорошие шансы на завоевание "Золотого мяча" в 2026 году.
Фото: ФИФА
По мнению футбольного агента, поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира не должно серьёзно повлиять на позиции восьмикратного обладателя награды.
- Шансы у Месси выиграть "Золотой мяч" остаются, несмотря на проигрыш в финале чемпионата мира. Причём шансы высокие. Месси - легенда и величайший игрок, - передаёт слова Селюка
Metaratings.ru
.
На завершившемся мундиале капитан аргентинцев вновь оказался среди самых результативных футболистов. За восемь матчей он отметился восемью голами и четырьмя ассистами на партнёров.
В решающей встрече турнира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время и не смогла сохранить звание чемпиона мира.
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Дмитрий Селюк
Лионель Месси
Сборная Аргентины
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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