Селюк оценил шансы Месси выиграть "Золотой мяч"

Дмитрий Селюк считает, что Лионель Месси сохраняет хорошие шансы на завоевание "Золотого мяча" в 2026 году.

Фото: ФИФА

- Шансы у Месси выиграть "Золотой мяч" остаются, несмотря на проигрыш в финале чемпионата мира. Причём шансы высокие. Месси - легенда и величайший игрок, - передаёт слова Селюка Metaratings.ru

По мнению футбольного агента, поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира не должно серьёзно повлиять на позиции восьмикратного обладателя награды.На завершившемся мундиале капитан аргентинцев вновь оказался среди самых результативных футболистов. За восемь матчей он отметился восемью голами и четырьмя ассистами на партнёров.В решающей встрече турнира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время и не смогла сохранить звание чемпиона мира.