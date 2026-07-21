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Мамаев высказался о награде Родри на чемпионате мира
Сегодня, 04:49
Павел Мамаев поддержал решение организаторов чемпионата мира признать Родри лучшим игроком турнира.
Фото: ФИФА
По мнению экс-игрока, награда досталась полузащитнику абсолютно заслуженно, поскольку его вклад в успех сборной Испании нельзя оценивать только голами и передачами.
- Мне приятно, что лучшим игроком чемпионата мира выбрали человека, которого оценили не по результативным действиям, а игрока полузащиты, которого называют "командным компьютером". Заслуженный статус, - передаёт слова Мамаева
"Чемпионат"
.
Родри провёл на мировом первенстве все матчи своей команды и был одним из ключевых игроков в составе "красной фурии". Полузащитник помог испанцам во второй раз в истории стать чемпионами мира, а по итогам турнира получил индивидуальную награду лучшему футболисту.
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Павел Мамаев
Родри
Сборная Испании
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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