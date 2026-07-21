"Фальшивый ореол развеялся". Морган жёстко прошёлся по Месси после финала ЧМ-2026

Пирс Морган резко высказался о Лионеле Месси после финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании.

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- Это одна из самых жалких выходок, которые я когда-либо видел от так называемого спортсмена. Фальшивый ореол Месси развеялся на этом чемпионате мира: он оказался коварным лидером подлой шайки жестоких головорезов, - написал Морган в социальных сетях.

Поводом для критики британского журналиста стал эпизод с участием капитана "альбиселесте" и защитника Марка Кукурельи.Во время разговора испанец прикрыл рукой рот, что запрещено регламентом. Месси попытался обратить внимание арбитров на этот момент, рассчитывая на удаление соперника, однако судейская бригада не стала принимать никаких мер.Напомним, финал завершился победой Испании со счётом 1:0.