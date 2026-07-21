"Самая убогая сборная". Радимов назвал худшую команду ЧМ-2026

Владислав Радимов назвал сборную, которая произвела на него самое слабое впечатление на чемпионате мира.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего полузащитника национальной команды России, главным разочарованием турнира стала Чехия.

- Самая убогая сборная чемпионата - это Чехия. Тренеру под 80, он ничего не понимает, каждый матч по восемь замен произвёл, - сказал Радимов на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Чешская команда не сумела выйти из группы, замкнув турнирную таблицу квартета. На старте она уступила Южной Корее со счётом 1:2, затем разделила очки с ЮАР (1:1), а заключительный матч проиграла Мексике - 0:3.

Напомним, мундиаль завершился несколько дней назад - чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину.

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