"Самая убогая сборная". Радимов назвал худшую команду ЧМ-2026

Владислав Радимов назвал сборную, которая произвела на него самое слабое впечатление на чемпионате мира.

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- Самая убогая сборная чемпионата - это Чехия. Тренеру под 80, он ничего не понимает, каждый матч по восемь замен произвёл, - сказал Радимов на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

По мнению бывшего полузащитника национальной команды России, главным разочарованием турнира стала Чехия.Чешская команда не сумела выйти из группы, замкнув турнирную таблицу квартета. На старте она уступила Южной Корее со счётом 1:2, затем разделила очки с ЮАР (1:1), а заключительный матч проиграла Мексике - 0:3.Напомним, мундиаль завершился несколько дней назад - чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину.