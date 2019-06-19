"Спартак" отдаст Ломовицкого в аренду, если подишет Мирзова

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий будет отдан московским клубом в аренду при условии, что красно-белым удастся подписать полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова.

На кандидатуре 25-летнего Мирзова настаивает главный тренер "Спартака" Олег Кононов, под руководством которого футболист выступал на правах аренды в тульском "Арсенале" в прошлом сезоне.

Sport24.ru
Теги: Ломовицкий Мирзов Спартак
Сегодня, 17:46
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