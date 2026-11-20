"Стас стал первым представителем "Краснодара" в истории премии и всего лишь четвертым вратарем, удостоенным этой награды. Поздравляем, КосмоСтас!" — говорится в сообщении клуба.
Агкацев выступает в системе "Краснодара" с 2018 года. За основную команду он провел 109 матчей, в 44 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Премия "Джентльмен года" традиционно вручается футболистам за спортивные достижения, достойное поведение на поле и за его пределами.
После 14 туров РПЛ сезона-2026/27 "Краснодар" набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Источник: официальный телеграм-канал ФК "Краснодар"