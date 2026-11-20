"Спартак" — один из самых исторически значимых клубов не только России, но и Европы. Я уже здесь работал, знал возможности клуба. У меня был опыт", — заявил Карседо.
Тренер также отметил, что одним из факторов возвращения стало присутствие в клубе Франсиса Кахигао.
"Мне хотелось избавиться от чувства незавершенности, которое осталось от прежней работы с Унаи Эмери", — добавил специалист.
Напомним, Карседо уже работал в "Спартаке" в 2012 году, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери. Первый период испанских специалистов в московском клубе оказался непродолжительным.
Источник: сайт Okko