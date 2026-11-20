"Не вижу никаких оснований для расширения. Последние чемпионаты проходят напряженно, происходит упорная борьба за золотые медали", — заявил Семин.
Тренер также обратился к генеральному директору махачкалинского "Динамо" Шамилю Газизову, который выступил одним из инициаторов предложения.
"Пусть Газизов вспомнит, сколько болельщиков ходило в Уфе — минимальное количество. На сегодняшний день у всех команд РПЛ аудитория прибавляется", — отметил Семин.
Ранее Газизов совместно с другими руководителями клубов направил в РПЛ предложение об увеличении числа участников до 20. Сейчас в высшем дивизионе чемпионата России выступают 16 команд.
Источник: "Спорт-Экспресс"