"С кем бы хотел сыграть в 2027 году? Сложно сказать, фантазировать особо не хочется. Было бы здорово сыграть с любой европейской сборной", — заявил Миранчук.
Напомним, с февраля 2022 года сборная России отстранена от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские встречи.
В 2026 году команда Валерия Карпина сыграла десять матчей, одержав семь побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
Последние встречи года россияне провели против Узбекистана (3:2) и Венесуэлы (2:0).
Источник: "Спорт-Экспресс"