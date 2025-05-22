Сообщается, что подмосковный клуб до заседания комиссии РФС попытаются решить все вопросы с долгами перед игроками команды и другими футбольными клубами (включая тех, которые подали заявление в Палату по разрешению споров).
При этом у "Химок" может смениться владелец - им может стать один из банков, который готов погасить имеющуюся задолженность и взять клуб под свою опеку. Тем не менее, ещё не начали гасить долги перед футболистами.
После 29-го тура РПЛ "Химки" имеют в своем активе 29 очков, которые позволяют подмосковному коллективу занимать 11-е место.
Источник: "РБ Спорт"
"Химки" могут пройти лицензирование, если владельцем клуба станет банк, который погасит долги
По информации СМИ, в пятницу, 23 мая, в РФС будет решаться вопрос о лицензировании подмосковных "Химок" на следующий сезон.
Фото: ФК "Химки"