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Точилин: Осипенко пригласили в "Динамо" для завоевания трофея

Экс-капитан "Динамо" Александр Точилин считает, что Максим Осипенко должен помочь бело-голубым выиграть трофей.
Фото: ФК "Ростов"
"С учетом того, что его уже знает новый главный тренер команды, этот трансфер был прогнозируемым. Его пригласили с прицелом на то, чтобы помочь команде выиграть долгожданный трофей. А иначе какой смысл?" - сказал Точилин "Матч ТВ".

Осипенко перешел в "Динамо" из "Ростова", где выступал с 2020 года. С бело-голубыми 31-летний защитник подписал контракт до 2028 года с возможностью дальнейшего продления. В минувшем сезоне футболист забил девять голов и отдал три ассиста в 30 матчах РПЛ.

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