"Тосно" назвал соперников по контрольным матчам на заключительном сборе

"Тосно" определился со своими соперниками по контрольным матчам на заключительном сборе, который пройдёт в Турции с 15 февраля.17 февраля клуб из ленинградской области встретится с казахстанским "Ордабасы". 20 февраля "Тосно" сыграет с "Крыльями Советов", а 23 февраля команда встретится с минским "Динамо".