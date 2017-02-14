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"Тосно" назвал соперников по контрольным матчам на заключительном сборе

"Тосно" определился со своими соперниками по контрольным матчам на заключительном сборе, который пройдёт в Турции с 15 февраля.

17 февраля клуб из ленинградской области встретится с казахстанским "Ордабасы". 20 февраля "Тосно" сыграет с "Крыльями Советов", а 23 февраля команда встретится с минским "Динамо".

ФК "Тосно"
Теги: Тосно
Вчера, 23:07
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:14) #
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Если Тосно выйдет в ПФЛ,БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ НА ПИТЕРСКОЕ ДЕРБИ, Я буду болеть против Газпрома ,история Зенита это плюс но как эти людишки развалили жизнь простых ЛЮДЕЙ ЭТО ДВА МИНУСА,Тосно вперёд в ПФЛ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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