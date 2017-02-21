Артeм Милевский: не могу дождаться матча с "Локомотивом"

Форвард "Тосно" Артём Милевский сообщил в инстаграме, что с нетерпением ждём матча 1/4 финала Кубка России против московского "Локомотива".



"Не могу дождаться этого противостояния. Семин был номер один в "Динамо" в мои годы, браво, Палыч. "Локомотив" – "Тосно" 1 марта, это будет что-то. Михалик, точим випы", – написал Милевский.