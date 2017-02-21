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Артeм Милевский: не могу дождаться матча с "Локомотивом"

Форвард "Тосно" Артём Милевский сообщил в инстаграме, что с нетерпением ждём матча 1/4 финала Кубка России против московского "Локомотива".

"Не могу дождаться этого противостояния. Семин был номер один в "Динамо" в мои годы, браво, Палыч. "Локомотив" – "Тосно" 1 марта, это будет что-то. Михалик, точим випы", – написал Милевский.
Теги: Милевский Тосно Локомотив Семин
Вчера, 23:25
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:32) #
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А ты уже в основном составе в этом матче ? Когда на футбольном поле будешь играть а не здороваться с Сёминым ,тогда и говорить будешь , а сейчас ты дырка от бублика , как сказал Жеглов.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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