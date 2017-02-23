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Евгений Калешин: кубок ФНЛ для нас сложился неудачно
Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал поражение команды от питерского "Динамо" (0:2) в рамках Кубка ФНЛ.
– Думаю, очень серьезно в концовке матча повлияло удаление. Потратили много сил, но, к сожалению, сегодня мяч вновь не шел в ворота. Было несколько хороших моментов для того чтобы забить. Один раз ошиблись в обороне, и сразу же в первом тайме получили мяч в свои ворота. К сожалению, этот турнир, надо признать, сложился для нас неудачно. Задача, все-таки, стоит пройти весеннюю часть первенства очень качественно. Надеюсь, мы сделаем выводы и перевернем ситуацию, которая складывается уже в официальных матчах.
– Вы почерпнули какую-то информацию в ходе прошедшего турнира, например, посмотрели игру соперников по первенству?
– Естественно, мы видели игру соперников по нашей лиге и сами попробовали несколько разных вариантов состава, вариантов игры. Думаю, что в любом случае, даже негативный опыт – это опыт, который мы сможем проанализировать и сделать выводы из этого турнира.
– Кубок ФНЛ - это еще и этап подготовки к возобновлению сезона, вы сделали все, что запланировали?
– К сожалению, мы не планировали сюда приезжать. Но из-за нашей ситуации основной команде пришлось приехать. Конечно, нам хотелось бы больше тренировок, нежели такого количества матчей, но все в одинаковых условиях. Что есть, то есть. Надеюсь, что 8-го марта мы все равно будем выглядеть хорошо.
– Как ваша команда завершит подготовку к возобновлению первенства: где будете тренироваться, какие планы?
– Сейчас анализируем состояние газона на нашей базе. Если он позволит нам тренироваться, конечно, мы останемся в Краснодаре. Если же этого не произойдет, будем искать место дислокации для того, чтобы в последнюю неделю плодотворно потренироваться.
ФК "Кубань"
– Думаю, очень серьезно в концовке матча повлияло удаление. Потратили много сил, но, к сожалению, сегодня мяч вновь не шел в ворота. Было несколько хороших моментов для того чтобы забить. Один раз ошиблись в обороне, и сразу же в первом тайме получили мяч в свои ворота. К сожалению, этот турнир, надо признать, сложился для нас неудачно. Задача, все-таки, стоит пройти весеннюю часть первенства очень качественно. Надеюсь, мы сделаем выводы и перевернем ситуацию, которая складывается уже в официальных матчах.
– Вы почерпнули какую-то информацию в ходе прошедшего турнира, например, посмотрели игру соперников по первенству?
– Естественно, мы видели игру соперников по нашей лиге и сами попробовали несколько разных вариантов состава, вариантов игры. Думаю, что в любом случае, даже негативный опыт – это опыт, который мы сможем проанализировать и сделать выводы из этого турнира.
– Кубок ФНЛ - это еще и этап подготовки к возобновлению сезона, вы сделали все, что запланировали?
– К сожалению, мы не планировали сюда приезжать. Но из-за нашей ситуации основной команде пришлось приехать. Конечно, нам хотелось бы больше тренировок, нежели такого количества матчей, но все в одинаковых условиях. Что есть, то есть. Надеюсь, что 8-го марта мы все равно будем выглядеть хорошо.
– Как ваша команда завершит подготовку к возобновлению первенства: где будете тренироваться, какие планы?
– Сейчас анализируем состояние газона на нашей базе. Если он позволит нам тренироваться, конечно, мы останемся в Краснодаре. Если же этого не произойдет, будем искать место дислокации для того, чтобы в последнюю неделю плодотворно потренироваться.
ФК "Кубань"
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