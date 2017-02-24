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"Динамо" расторгло контракт со Станиславом Драгуном

"Динамо" расторгло контракт с белорусским полузащитником Станиславом Драгуном, сообщил исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов.

"Контракт с Драгуном расторгнут. По причине того, что он не проходил в состав, а игроку нужно игровое время. У нас были контрактные опции, все в соответствии с ними", - цитирует Кречетова ТАСС.
Теги: Драгун Динамо
Вчера, 23:33
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№1 Написал: Lacan (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Игрок- говно собачье. зачем Кобелев брал- непонятно!
Регистрация: 27.09.2011
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