"Балканцы очень похожи на русских. Мы — славянские народы, у нас есть что-то общее. Уважаю Россию и люблю эту страну. Всегда думаю, что в России я — гость, иностранный человек. И веду себя в России как гость. Я уважаю и россиян, и российский футбол. Счастлив, что работаю здесь. Главные черты русских — доброта и честность", - заявил Слишкович.
14 апреля руководство московского клуба объявило об отставке Гильермо Абаскаля, вместо него на должность врио главного тренера назначили боснийского специалиста Владимира Слишковича. Под его руководством "красно-белые" сыграли в ничью с "Зенитом" в кубовой встрече (0:0), с таким же результатом разошлись в дерби с ЦСКА (0:0), и одержали крупную победу в гостях над "Ростовом" (1:5). Сейчас "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав за 25 сыгранных туров 39 очков.
Источник: Sport24
Слишкович: уважаю россиян и российский футбол. Счастлив, что работаю здесь
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович заявил, что рад жить и тренировать в России.
Фото: ФК "Спартак"