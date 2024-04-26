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Мацуев – о дерби ЦСКА и "Спартака": благополучно уснул на 15-й минуте

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Народный артист России, пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев поделился впечатлениями о московском дерби ЦСКА и "красно-белых".
Фото: ЦСКА
"Я благополучно уснул на 15-й минуте матча. Это произошло впервые, как я смотрю дерби с 1990 года. Команды должны были подарить болельщикам бескомпромиссную игру с сюжетом, превратить матч в спектакль. Что мы увидели? Бездарное зрелище", - сказал Мацуев.

Матч ЦСКА и "Спартака" проходил 25 апреля в рамках 21-го тура РПЛ на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арена". Ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника, встреча закончилась со счетом 0:0. После 25 сыгранных туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Спартак" идет на шестой позиции, в активе команды 39 набранных очков. В следующем туре "красно-белые" сыграют с московским "Локомотивом", а "армейцы" поедут в гости к калининградской "Балтике".

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Спартак Мацуев
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